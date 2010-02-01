Семейная драма в США: украинку убила ее бывшая свекровь

34-летняя Татьяна Никитина, которая эмигрировала в Соединенные Штаты из Украины, была убита выстрелами в упор на автомобильной стоянке возле школы в Солт-Лейк Сити, где она работала помощником учителя. Об этом сообщает местный телеканал KSL 5 News (видео можно пересмотреть здесь). Убийца сам позвонил по телефону по номеру 911, сообщает The Salt Lake Tribune. Ею оказалась 70-летняя экс-свекровь Татьяны, Мэре Нейнс Хэнсон.

Пять лет тому назад Татьяна Никитина разошлась с Дейлом Янковским, и с тех пор между ними шла судебная тяжба относительно прав опеки над двумя детьми. Янковский утверждает, что он не был поинформирован о намерениях своей матери.