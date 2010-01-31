ДТП в Мариуполе: 5 погибших, 1 раненный

В Мариуполе в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли пять и травмирован один человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, сегодня ночью в Мариуполе произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей с последующим возгоранием.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 5 человек, еще один с травмами в состоянии средней степени тяжести госпитализирован.

На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.

Всего за сутки в Украине зарегистрированы 67 ДТП, в которых погибли 17 человек и травмирован 71.