В Черкассах проходит чемпионат Украины по дартсу
16:31, 30 января 2010Общество
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Мероприятие продлится 2 дня
Сегодня в Черкассах начался финал чемпионата Украины 2009 года по классическому дартсу.
Чемпионат продлится два дня, сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении по делам семьи, молодежи и спорта Черкасской областной госадминистрации.
На турнире присутствуют лучшие дартсмены мужской и женской лиг из Киева, Ужгорода, Кривого Рога, Львова и других регионов Украины. Они будут соревноваться за звание "Чемпион Украины по дартсу-2009".
***Дартс – соревнование по метанию коротких стрел (дротиков) в круглую мишень, повешенную на стену.
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