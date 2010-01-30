В Черкассах проходит чемпионат Украины по дартсу

Сегодня в Черкассах начался финал чемпионата Украины 2009 года по классическому дартсу.

Чемпионат продлится два дня, сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении по делам семьи, молодежи и спорта Черкасской областной госадминистрации.

На турнире присутствуют лучшие дартсмены мужской и женской лиг из Киева, Ужгорода, Кривого Рога, Львова и других регионов Украины. Они будут соревноваться за звание "Чемпион Украины по дартсу-2009".

***Дартс – соревнование по метанию коротких стрел (дротиков) в круглую мишень, повешенную на стену.