УНП предлагает объявить 29 января государственным праздником

Украинская народная партия предлагает объявить 29 января государственным праздником - «Днем защитника Украины».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, такое предложение высказал член Правления УНП Владимир СТУПАК во время мероприятий памяти Героев Крут в Черниговской области.

«Самопожертвование украинской молодежи под Крутами – яркий пример защиты Украины, ее государственности и свободы, поэтому должен отмечаться на самом высоком уровне. Такой шаг значительно усилит национальное самосознание нынешней молодежи, которая будет воспитываться на примере героического прошлого собственных предков», - убеждены в УНП.

«Украинский народ должен, наконец, начать праздновать украинские праздники, увековечить память украинских Героев», - сказал В.СТУПАК.