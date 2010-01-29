Семья Бандеры передаст награду «Герой Украины» в музей

Семья проводника ОУН Степана Бандеры передаст награду «Герой Украины» на хранение в одноименный мемориальный комплекс, действующий на территории семейной усадьбы на Прикарпатье.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в селе Старый Угрынив Калушского района Ивано-Франковской области, в семейной усадьбе Степана Бандеры, во время проведения областной общественно-патриотической акции «На перехресті пам’яті і чину» по случаю присвоения проводнику ОУН Степану Бандере звания «Герой Украины» сообщил внук Степан БАНДЕРА. По его словам, он 22 января получил из рук Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО награду и, показав ее семье, проживающей за рубежом, передаст награду на хранение в историко-мемориальный музей С.Бандеры. По его мнению, эту награду ждали миллионы украинцев, боровшихся за независимость Украины, поэтому она должна быть именно здесь, где родился проводник Организации украинских националистов.

На акцию «На перехресті пам’яті і чину» прибыли делегации из всех районов области и городов областного подчинения, которые возглавляли председатели райгосадминистраций и городские председатели. На торжественном вече с участием общественности, владык, ветеранов УПА, народного депутата Украины Зиновия ШКУТЯКА выступили председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Николай ПАЛИЙЧУК, председатель областного совета Игорь ОЛИЙНЫК, председатель Братства ОУН-УПА Карпатского края Фотий ВОЛОДИМИРСКИЙ, внук проводника ОУН С.БАНДЕРА и другие. Участники вече с одобрением поддержали решение главы нашего государства о присвоении звания Героя проводнику ОУН, а также признание УПА борцами за независимость нашего государства.

В рамках акции состоялось зажжение «Ватры Cлавы», огонь от которой дошел сегодня до каждого населенного пункта области и который одновременно в лампадках установили на символических могилах борцам за волю Украинского государства. Также в рамках акции священники отслужили поминальную панихиду по проводнику ОУН С.Бандере.

Этой акцией общественность Прикарпатья выразила поддержку решения Президента Украины В.ЮЩЕНКО о присвоении Степану Бандере звания «Героя Украины», а также почтила тех, кто в разные годы погиб, борясь за независимость нашего государства.

Как сообщал УНИАН, 20 января Президент Украины В.ЮЩЕНКО подписал Указ о присвоении звания “Героя Украины” С.Бандере.

Справка УНИАН. С.Бандера родился 1 января 1909 года в с.Старый Угрынив Калушского района Ивано-Франковской области. Был убит агентом КГБ Богданом Сташинским в Мюнхене (Германия) 15 октября 1959 года, где и похоронен.