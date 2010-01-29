Закрылась кинокомпания Miramax

Американская кинокомпания Miramax прекращает существование, сообщает Лента.ру со ссылкой на Hollywood.com. Около 80 сотрудников компании уволены, а ее офисы в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе закрыты. Что станет с шестью последними картинами, включая "Прошлую ночь" (Last Night) с Кирой Найтли, пока не ясно.

Miramax была основана в 1979 году братьями Харви и Бобом Вайнштейнами, а в 1993-м куплена компанией Walt Disney. Сами Вайнштейны покинули свою кинокомпанию в 2005 году и занялись новым проектом The Weinstein Company, в рамках которого, в частности, выпустили последний фильм Квентина Тарантино "Бесславные ублюдки". По некоторым данным, братья-продюсеры пытались выкупить компанию у Disney, но безуспешно.

Miramax считалась одним из основных производителей независимого американского кино. В частности, на студии вышли "Криминальное чтиво", "Бешеные псы" и "Убить Билла" Тарантино, "Часы", "Чикаго", "Влюбленный Шекспир", "Холодная гора", "Авиатор", "Шоколад", "Талантливый мистер Рипли", "Старикам тут не место" и другие.