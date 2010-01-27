Ющенко распорядился возродить исторические места Черниговщины

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО распорядился принять меры по возрождению и развития исторических мест Черниговской области.

Об этом говорится в указе В.ЮЩЕНКО от 27 января, текст которого размещен на сайте главы государства.

С целью возрождения, сохранения и дальнейшего развития исторических и культурных выдающихся мест Черниговской области, изучения и популяризации уникальных объектов культурного наследия Черниговской области глава государства поручил Кабинету министров вместе с Черниговской областной государственной администрацией:

- обеспечить предоставление предложений о внесении памятника культурного наследия – исторического центра Чернигова – в Список всемирного наследия ЮНЕСКО;

- проработать комплекс мер, направленных на развитие музеев, историко-культурных заповедников, объектов природного и культурного наследия в Черниговской области;

- проработать вопрос о создании в установленном порядке историко-археологического заповедника «Древний Любеч»;

- предусмотреть в государственном бюджете средства, необходимые для реализации указанных мер.