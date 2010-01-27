В Крыму взорвался газ в девятиэтажке
22:30, 27 января 2010Общество
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Сообщение из Красноперекопска
Сегодня в 13.12 в крымском городе Красноперекопск в девятиэтажном доме по улице Калинина, 5, произошел взрыв газа в двохкомнатной квартире на пятом этаже.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате частично разрушены межквартирные перегородки и выбиты оконные рамы в смежных квартирах.
Пострадавших нет. Несущие конструкции здания не повреждены.
Предварительная причина взрыва - нарушение правил безопасности во время пользования газовой плитой.
На месте работают специалисты МЧС, правоохранительных органов и аварийные бригады коммунальных служб.
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