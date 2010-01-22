В Одесской области ранили пограничника

В ночь на 20 января в Одесской области при невыясненных пока обстоятельствах из огнестрельного оружия был ранен пограничник-контрактник (1986 года рождения), который служит в Котовском пограничном отряде.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, молодой человек получил огнестрельное ранение, находясь не на службе и вне пределов отряда.

По предварительным данным, неизвестный стрелял в него из охотничьего оружия.

Обстоятельства инцидента уточняются.

В настоящее время молодой человек находится в больнице. Состояние его здоровья стабильно тяжелое.