В Одесской области ранили пограничника
12:15, 22 января 2010Общество
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Состояние - стабильно тяжелое
В ночь на 20 января в Одесской области при невыясненных пока обстоятельствах из огнестрельного оружия был ранен пограничник-контрактник (1986 года рождения), который служит в Котовском пограничном отряде.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, молодой человек получил огнестрельное ранение, находясь не на службе и вне пределов отряда.
По предварительным данным, неизвестный стрелял в него из охотничьего оружия.
Обстоятельства инцидента уточняются.
В настоящее время молодой человек находится в больнице. Состояние его здоровья стабильно тяжелое.
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