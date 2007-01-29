Янукович вдохновил Сороса

Американский финансист, инвестор и филантроп Джордж Сорос рассказал о впечатлениях, полученных на Всемирном экономическом форуме в Давосе:

– Такое большое количество участников на этой встрече подтверждает важность тех политических процессов, которые происходят в Украине, для мира. Вдохновлен той политической ситуацией, которая сейчас есть в Украине. Мы являемся свидетелями развития демократии в вашей стране, когда различные партии могут свободно конкурировать друг с другом. Одни политические силы сумели объединиться вокруг правящего правительства, другие нашли в себе силы представлять оппозицию.

Более того, у вас есть свободные СМИ. Программа, представленная премьер-министром Виктором Януковичем, дает основания считать, что политическая ситуация в Украине очень обнадеживающая. Меня попросили оценить положение страны в энергетической сфере. Конечно, Украина проиграла в той конфронтации, которая возникла 1 января 2006 года из-за отсутствия прозрачного диалога с украинской стороны. Впрочем, ситуацию нельзя назвать полностью безнадежной: ваш премьер-министр принимает участие в переговорах с Российской Федерацией, которые должны принести позитивные результаты. Стоит признать тот факт, что сегодня Украина зависима от поставок российских энергоносителей так же, как и Европа. Речь идет только о степени зависимости. И для Европы очень важно, чтобы в этом вопросе действовать с Украиной скоординировано.

По моему мнению, Украине нужно в первую очередь обеспечить большую прозрачность в деятельности энергетических компаний, что уже было сделано в таких странах, как Азербайджан и Казахстан. Мой фонд всегда поддерживал инициативы, направленные на увеличение прозрачности. В различных странах мы поддержали независимый мониторинг объемов получения доходов госмонополиями. Такой же мониторинг предлагаем провести в Украине. Надеюсь, что украинское правительство поддержит такую инициативу. Это очень поможет укреплению Украины в ее переговорах по энергопоставкам с Россией.

Обком со ссылкой на "Дело"