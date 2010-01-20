Павленко уже не хватает 2 миллиадов на реконструкцию «Олимпийского»

Министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО убежден, что в июне-июле 2011 года национальный спортивный комплекс «Олимпийский» будет введен в эксплуатацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании парламента в ходе заслушивания информации правительства о состоянии подготовки к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Ю.ПАВЛЕНКО отметил, что строительно-монтажные работы на НСК будут завершены в декабре 2010 году. Он подчеркнул, что на сегодняшний день сроки проведения работ соблюдаются.

По словам министра, смета строительства в сумме 2 млрд. 114 млн. грн. утверждена, но его необходимо увеличить.

«Мы понимаем, что эта цифра по итогам первого квартала выполнения строительно-монтажных работ должна быть откорректирована в сторону увеличения», - подчеркнул он, добавив, что сегодня работают соответствующие экспертные группы, которые анализируют «чтобы выйти на более объективную цифру».

Ю.ПАВЛЕНКО отметил, что в прошлом году было предусмотрено финансирование в сумме 1 млрд. грн. и профинансировано более чем на 60%. В то же время он заявляет, что это «не повлияло на темпы строительно-монтажных работ».

Вместе с тем, народный депутат Украины Равиль САФИУЛЛИН (фракция Партии регионов) отметил, что ВСК по проверке соблюдения законодательства Украины при проведении реконструкции Национального спортивного комплекса "Олимпийский" констатирует несоблюдение сроков выполнения работ на стадионе. Он также отметил, что монтаж конструкций навеса над трибунами стадиона, которая весит 8,5 тысяч тонны, должна осуществлять днепропетровская фирма «Мастер профи», которая «не имеет опыта работы» в этой области. Р.САФИУЛЛИН сказал, что генеральный проектировщик подчеркивал это, но данная позиция не была принята во внимание.

Р.САФИУЛЛИН также отметил, что нет нормативных документов, которые бы предусматривали строительство взлетно-посадочного площадки для вертолетов.