Суд разрешил многомиллионный спор

Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил без изменений решение Хозяйственного суда г. Киева, которым было отказано в удовлетворении иска Государственного инновационного финансово-кредитного учреждения (ГИФКУ) к АНТК им. О.К. Антонова и Министерству промышленной политики о взыскании с них солидарно 24 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры», которая представляет интересы АНТК им. Антонова.

Юристы напоминают, что в 1998 году Госиннофонд, правопреемником которого является ГИФКУ, заключил договор о финансировании приоритетной государственной программы разработки и сертификации пассажирского самолета АН-140. Гарантом по договору выступило Минпромполитики. Из предусмотренных госбюджетом 20 млн. грн. Госиннофонд перечислил АНТК им. Антонова только 16 млн. грн.

В 2001 году Госиннофонд обратился в суд с исковым заявлением к АНТК по взысканию более чем 24 млн. грн. (осуществленная по договору выплата с учетом инфляционных процессов).

Суд согласился с доводами адвокатов АНТК о том, что госпрограмма не была закончена в полном объеме по вине инновационного фонда, соответственно, средства возврату не подлежат.

«Суд юридически безукоризненно разобрался в ситуации, подтвердив, что ГИФКУ в нарушение заключенного договора не осуществила надлежащее финансирование государственной приоритетной программы. Сейчас экспертным путем определяются убытки АНТК из-за несвоевременного финансирования проекта, которые будут взысканы с ГИФКУ», — комментируют ситуацию в «Ильяшев и Партнеры».

В сообщении отмечается, что 10 декабря Верховный суд Украины отказал ГИФКУ в попытке обжаловать судебные решения о взыскании с ГИФКУ невыплаченных 4 млн. грн. Соответствующий иск АНТК был удовлетворен решением хозяйственного суда г. Киева, которое оставлено без изменений Киевским апелляционным хозяйственным судом и Высшим хозяйственным судом.

«Соответственно, АНТК получил право на принудительное (через органы государственной исполнительной службы) взыскание долга с инновационной компании. Мы не исключаем и шаги в отношении ареста счетов и имущества ГИФКУ», — комментируют ситуацию в «Ильяшев и Партнеры».

Справка УНИАН. Авиационный научно-технический комплекс им. Антонова (АНТК им. Антонова) основан в 1946 г. Среди известных самолетов, в конструкторской разработке которых в последнее время принимал участие АНТК им. Антонова, - Ан-70, Ан-140 Ан-148 и другие.

Украинская государственная инновационная компания была создана в 2000 году как государственное небанковское финансово-кредитное учреждение на базе ликвидированного в 2000 году Государственного инновационного фонда Украины (Госиннофонд). Ее основной задачей является предоставление кредитов на инновационные проекты за счет своих средств, а также привлечение инвестиций на инновационные проекты. Учредителем УГИК является государство в лице Кабинете министров Украины. Компания относится к сфере управления Министерства промышленной политики Украины. В 2007 году Постановлением Кабмина УГИК переименована в Государственное инновационное финансово-кредитное учреждение (ГИФКУ).