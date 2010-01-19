Безработный угнал и утопил в речке автомобиль своей должницы

Работники милиции Цюрупинского райотдела милиции Херсонской области задержали 28-летнего безработного, который за невозвращение ему долга в октябре прошлого года угнал и утопил в реке Конке автомобиль "Дэу", принадлежащий 26-летней местной жительнице.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, автомобиль под водой нашли люди, занимающиеся подводным плаванием. Они открутили номера транспортного средства и принесли их в милицию для идентификации.

Теперь по данному факту возбуждено уголовное дело согласно ч.2 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного Кодекса Украины.