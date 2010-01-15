В Киеве раскрыли схему сбора в банках средств для подкупа избирателей

В Киеве Службой безопасности Украины раскрыта противоправная схема аккумулирования безналичных средств на депозитных счетах физических лиц в банковских учреждениях с последующим использованием этих денег для подкупа избирателей и организации массовых мероприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщила начальник пресс-центра СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

По ее словам, установлено, что в конце 2009 года в офисе частного нотариуса в Киеве осуществлялось массовое оформление депозитных договоров на физических лиц. К подписанию соглашений было привлечено свыше 500 граждан, которые дали согласие и оформили соответствующие документы на открытие депозитов на общую сумму около 75 млн. грн. (по 150 тыс. грн. каждый).

Как отметила М.ОСТАПЕНКО, такие документы подписывались этими лицами за вознаграждение в 150 грн., а в действительности каких-либо денег на банковский счет никто из них фактически не вносил.

Также, кроме оформления депозитных договоров, физическим лицам выписывались и нотариально заверялись доверенности на имя одной из гражданок для представления интересов «вкладчиков» в банковских учреждениях по вопросам открытия, управления, использования и закрытия этих счетов.