Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,07 грн./долл., что на 0,6% дешевле, чем 14 января, продают – по 8,16 грн./долл., на 0,4% дешевле.

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,05-8,10 грн./долл., по продаже – в пределах 8,15-8,18 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 0,7% по сравнению с 14 января и сегодня составляет 11,66 грн./евро, продажи – на 1%, до 11,88 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,55-11,75 грн./евро, по продаже – в пределах 11,80-12,10 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 14 января понизился на 1,1% и составляет в среднем 0,2635 грн./рубль, продажи – на 0,3%, до 0,2760 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2100-0,2711 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2730-0,2830 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,07 грн./долл., продажи – 8,17 грн./долл. Курс покупки/продажи снизился на 0,4% со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,05-8,10 грн./долл., по продаже – в пределах 8,15-8,18 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева понизился на 0,8% по сравнению с 14 января и сегодня составляет 11,65/11,90 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,55-11,70 грн./евро, по продаже – в пределах 11,80-12,10 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 14 января понизился на 0,5% и сегодня составляет 0,2628 грн./рубль, продажи – на 0,4%, до 0,2766 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2100-0,2711 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2730-0,2830 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укргазбанк»: доллар США – 8,05/8,15 грн., евро – 11,65/11,85 грн., рубль – 0,2700/0,2770 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,03/8,13 грн., евро – 11,70/11,98 грн., рубль – 0,2700/0,2800 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 8,08/8,165 грн., евро – 11,55/11,85 грн., рубль – 0,2680/0,2800 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 15 января, составляет: гривни к доллару США – 8,0024, к евро – 11,592277, к российскому рублю – 0,27191.