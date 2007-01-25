Кернес: начальник СБУ действует в интересах некой торговой группы

Секретарь Харьковского горсовета Геннадий КЕРНЕС обратился с заявлениями к Президенту Украины, Генеральному прокурору, руководителю Службы безопасности, а также прокурору области с просьбой «дать правовую оценку комментариям и заявлениям начальника Управления СБУ в Харьковской области генерала Андрея МУХАТАЕВА».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в заявлении пресс-службы Харьковского горсовета.

«Очередной комментарий последних событий начальником СБУ в Харьковской области А.МУХАТАЕВЫМ еще раз подтверждает, - говорится в заявлении, - что А.МУХАТАЕВ действует в интересах некой торговой группы, используя свое служебное положение». Тем самым, отмечает пресс-служба, «должностное лицо нарушает ст.6 Закона Украины «О Службе безопасности Украины», которая не допускает использования СБУ в партийных, групповых и личных интересах».

Пресс-служба обращает внимание, что «давать комментарии и правовые оценки событиям, как это в последнее время делает начальник областного управления СБУ, не входит в компетенцию СБУ, и А.МУХАТАЕВА в частности.

Такую правовую оценку событиям, указывается в заявлении, «могут давать лишь правоохранительные органы». «Высказывания генерала А.МУХАТАЕВА по поводу пресс-конференции Харьковского городского председателя Михаила ДОБКИНА еще раз ярко демонстрирует всю несостоятельность, заангажированность и неумение анализировать происходящие события и делать соответствующие выводы».

Как сообщал УНИАН, А.МАХАТАЕВ осудил позицию М.ДОБКИНА, которую мэр занял в связи с задержанием Г.КЕРНЕСОМ сотрудника СБУ. По словам А.МУХАТАЕВА, «сотрудника управления СБУ, который выполнял задание центрального управления СБУ по контрразведывательным и оперативно-розыскным мероприятиям в отношении иностранного гражданина, подозреваемого в возможной причастности к террористической деятельности, незаконно задержали и длительное время удерживали КЕРНЕС и его охранник - сотрудник «Беркута». А.МУХАТАЕВ также сообщил, что во время незаконного задержания сотруднику СБУ угрожали, в том числе с применением оружия.