Украинские избиратели продают свои голоса в Интернете

11:35, 13 января 2010
Общество
3159 0

Предложения находят отзыв

Накануне намеченных на 17 января президентских выборов в Украине "разочаровавшиеся граждане" выставляют на продажу свои голоса. Цена вопроса 300-500 грн. за один голос, сообщает Reuters.

"Я не верю в нашу демократию"; "Мне абсолютно все равно, кто победит"; "Украинская политика меня нисколько не интересует. Мне не интересно, кто будет президентом. Я не патриот", - так объясняются свое решение авторы объявлений в Интернете. "Это проявление разочарования и все более циничного отношения избирателей к политике и политикам", - прокомментировал ситуацию политолог Владимир ФЕСЕНКО.

Корреспондент Reuters выяснил, что такие предложения находят отклик, но у кого именно, неизвестно.

Центральная избирательная комиссия выступила с предупреждением, что покупка голосов является уголовно наказуемым преступлением. Официальной реакции от Службы безопасности Украины пока не поступало.

Как передает Лента.ру, за несколько дней до старта первого тура голосования в Сети появился сайт , где любой желающий житель страны может оформить заявку на продажу своего голоса.

Согласно информации ресурса, средняя стоимость одного голоса составляет 862 грн. (чуть больше ста долларов). В основном избиратели предлагают приобрести свои голоса по цене от 300 до 800 грн., однако встречаются и предложения купить право высказаться в поддержку того или иного кандидата за 10-30 тыс. грн.

Как отмечает DW-WORLD, выставившие свои голоса на продажу украинцы объясняют свое решение отсутствием интереса к ходу и итогам президентских выборов. "У политиков давно все схвачено. Глупо не брать с них пример и самим не заработать. Думаю, 300-400 грн. за один голос заплатят", - цитирует ТСН.ua одного из авторов подобного объявления, некоего Ивана из Львова.

Аналитики отмечают, что в день выборов 17 января, а также незадолго до начала второго тура спрос на голоса украинских избирателей значительно возрастет.

В МВД Украины рассказали, что договорившиеся о купле-продаже стороны действуют по следующей схеме: продавший свой голос избиратель идет на участок и ставит в полученном бюллетене "галочку" за кандидата, которому отдает предпочтение покупатель. После этого продавец фотографирует свой бюллетень, отсылает снимок покупателю и приходит за деньгами.

В беседе с газетой "Ведомости" директор Киевского института глобальных стратегий Вадим КАРАСЕВ выразил мнение, что за организацией продажи голосов, скорее всего, стоит один из кандидатов на пост Президента Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter