Украинские избиратели продают свои голоса в Интернете

Накануне намеченных на 17 января президентских выборов в Украине "разочаровавшиеся граждане" выставляют на продажу свои голоса. Цена вопроса 300-500 грн. за один голос, сообщает Reuters.

"Я не верю в нашу демократию"; "Мне абсолютно все равно, кто победит"; "Украинская политика меня нисколько не интересует. Мне не интересно, кто будет президентом. Я не патриот", - так объясняются свое решение авторы объявлений в Интернете. "Это проявление разочарования и все более циничного отношения избирателей к политике и политикам", - прокомментировал ситуацию политолог Владимир ФЕСЕНКО.

Корреспондент Reuters выяснил, что такие предложения находят отклик, но у кого именно, неизвестно.

Центральная избирательная комиссия выступила с предупреждением, что покупка голосов является уголовно наказуемым преступлением. Официальной реакции от Службы безопасности Украины пока не поступало.

Как передает Лента.ру, за несколько дней до старта первого тура голосования в Сети появился сайт , где любой желающий житель страны может оформить заявку на продажу своего голоса.

Согласно информации ресурса, средняя стоимость одного голоса составляет 862 грн. (чуть больше ста долларов). В основном избиратели предлагают приобрести свои голоса по цене от 300 до 800 грн., однако встречаются и предложения купить право высказаться в поддержку того или иного кандидата за 10-30 тыс. грн.

Как отмечает DW-WORLD, выставившие свои голоса на продажу украинцы объясняют свое решение отсутствием интереса к ходу и итогам президентских выборов. "У политиков давно все схвачено. Глупо не брать с них пример и самим не заработать. Думаю, 300-400 грн. за один голос заплатят", - цитирует ТСН.ua одного из авторов подобного объявления, некоего Ивана из Львова.

Аналитики отмечают, что в день выборов 17 января, а также незадолго до начала второго тура спрос на голоса украинских избирателей значительно возрастет.

В МВД Украины рассказали, что договорившиеся о купле-продаже стороны действуют по следующей схеме: продавший свой голос избиратель идет на участок и ставит в полученном бюллетене "галочку" за кандидата, которому отдает предпочтение покупатель. После этого продавец фотографирует свой бюллетень, отсылает снимок покупателю и приходит за деньгами.

В беседе с газетой "Ведомости" директор Киевского института глобальных стратегий Вадим КАРАСЕВ выразил мнение, что за организацией продажи голосов, скорее всего, стоит один из кандидатов на пост Президента Украины.