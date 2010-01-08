В Севастополе нарушили права Тягнибока

Завтра окружная избирательная комиссия территориального избирательного округа №224 по выборам Президента Украины рассмотрит вопрос «О нарушении равенства избирательного права и основ избирательного процесса в предвыборной агитации кандидатов на пост Президента Украины», имевших место 6 января, когда кандидат на пост главы государства Олег ТЯГНИБОК проводил встречу с избирателями территориальных избирательных №224 и №225.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил представитель одной из правозащитных организаций города, которые подали в ОВК соответствующее обращение.

По словам правозащитника, в ходе встречи некоторые местные депутаты, представители ряда общественных организаций и политических партий физически препятствовали деятельности кандидата на пост Президента Украины О.ТЯГНИБОКА, чем нарушили нормы общего избирательного права, принцип равенства избирательного права, основы избирательного процесса.

Кроме того, отметил правозащитник, были ограничены права граждан свободно обсуждать программу кандидата в Президенты Украины.

Как сообщал УНИАН, 6 января в Севастополе О.ТЯГНИБОК проводил встречу с избирателями. Здание Делового и культурного центра, где проходило мероприятие, пикетировали активисты некоторых партий и общественных организаций.

Лидеру ВО «Свобода» и его сторонникам удалось попасть в Деловой и культурный центр только благодаря умелым и грамотным действиям милиционеров, многие желающие принять участие во встрече не смогли это сделать, так как проход в здание был заблокирован активистами общественных организаций и политических партий, которые выступали против приезда О.ТЯГНИБОКА в Крым.

По данным милиции, в акции принимали участие от 600 до 800 человек. Задержаны 6 человек, которые нарушали общественный порядок во время пикета.