СБУ бьет тревогу: коррупция в Украине зашкаливает

Служба безопасности Украины отмечает высокий уровень коррупции в Государственной налоговой инспекции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сказала пресс-секретарь председателя СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

По ее словам, СБУ неоднократно информировало руководство ГНА о необходимости введения безотлагательных мер для борьбы с коррупцией.

М.ОСТАПЕНКО подчеркнула, что больше всего нарушений фиксируется относительно незаконного возмещения НДС.

Так, М.ОСТАПЕНКО сообщила, что управлением СБУ г. Киева выявлены факты служебного подлога и халатности в действиях сотрудницы ГНИ в Печерском районе г. Киева, которая способствовала безосновательному возвращению НДС в размере почти 1 млн. грн. одному из обществ с ограниченной ответственностью. На основании материалов СБУ прокуратурой Киева в отношении налоговика возбуждено уголовное дело.

Она также сообщила, что по материалам спецподразделения УСБУ в Ивано-Франковской области местным судом за совершение административного правонарушения, предусмотренного Законом Украины “О борьбе с коррупцией”, оштрафован заместитель начальника отдела контрольно-проверочной работы ГНИ в Тисменецком районе, который предоставил незаконные преимущества субъекту предпринимательской деятельности во время подготовки и принятия решения о перечислении сумм НДС на его расчетный счет.

В целом, отметила она, “уровень коррупции в государстве действительно зашкаливает во всех государственных органах и учреждениях”. М.ОСТАПЕНКО подчеркнула, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поставил четкие задачи СБУ относительно борьбы с коррупцией, которая угрожает национальной безопасности Украины.

В то же время она отметила, что уровень коррупции в СБУ наименьший среди органов государственной власти.