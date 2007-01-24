В Украине ожидается похолодание до -15°

Завтра в Украине будет облачно с прояснениями. В западных и северных областях мокрый снег и дождь, ночью местами сильные осадки, налипание мокрого снега, днем небольшие осадки (в Карпатах снег, местами сильный, метели); на остальной территории временами дождь.

На дорогах западной части местами гололедица, ночью и утром в восточных областях и южной части местами туман. Ветер юго-восточный с переходом в северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях, Крыму и Приазовье порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат и в горах Крыма до 25 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура в течение суток в западной части 0-5° мороза, в северных областях 0-5° тепла; на остальной территории ночью 3-8° тепла, днем 5-10° тепла, в Крыму до 14°.

26-27 января - облачно с прояснениями. В восточных и южных областях временами осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололед, налипание мокрого снега, в Крыму преимущественно дождь. На остальной территории без существенных осадков, лишь в западных областях 27 января снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, 27 января в восточных, южных областях и в Крыму местами порывы северного ветра 15-20 м/с.

Снижение температуры ночью до 6-11° мороза, в западных и северных областях местами до 12-15° мороза, днем до 1-6° морозу (27 января в Карпатах ночью до 15-20°, днем до 7-12° мороза); в южной части, Донецкой и Луганской областях ночью и днем до 3° тепла - 3° мороза, в Крыму до 1-7° тепла.

28-29 января - временами небольшой снег и мокрый снег. Температура 28 января ночью 3-9° мороза, в Карпатах до 15° мороза, днем 0-5° мороза, в южной части до 3° тепла; 29 января ночью 9-15° мороза, в западных областях (кроме Прикарпатья) и в Крыму 5-10° мороза, днем в Украине 1-7° мороза.

В Киеве и области в четверг будет облачно с прояснениями. Мокрый снег и дождь, днем небольшой (ночью местами по области слабое налипание мокрого снега). Ветер юго-восточный с переходом в северо-западный, 7-12 м/с. Температура в Киеве на протяжении суток 2-4° тепла; по области 0-5° тепла.

26-27 января - облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Снижение температуры ночью до 6-11° мороза, днем до 1-6° мороза.

28-29 января - временами небольшой снег и мокрый снег. Температура 28 января ночью 4-9°, днем 0-5° мороза; 29 января ночью 9-14°, днем 1-6° мороза.