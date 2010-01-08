Жители более 200 населенных пунктов сидят без света

Сегодня ночью в результате шквалистого ветра, мокрого снега и дождя, а также из-за срабатывания автоматики защиты линий электропередач в 4 областях Украины произошло обесточивание 218 населенных пунктов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в Полтавской области обесточен 141 населенный пункт, в Харьковской – 52, в Киевской – 16, в Луганской – 9.

Электроснабжение возобновляют бригады облэнерго.