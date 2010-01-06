Ограбили церковь Пантелеимона Целителя

В Октябрьский райотдел милиции Полтавы поступило сообщение от одного из частных охранных предприятий по поводу незаконного проникновения в церковь Пантелеймона Целителя.

Как сообщили УНИАН в ЦОС ГУ МВД Украины в Полтавской области, правоохранители, которые выехали на место преступления, выяснили, что прежде чем позвонить в милицию охранники трижды выезжали в церковь на Фрунзе, 64 по сигналу тревоги, который поступал на пульт охранного предприятия.

Первые два выезда по адресу привели охранников на мысль о технической неисправности сигнализации, установленной в церкви, поскольку в обоих случаях ее двери были закрыты. Только с третьей "попытки" охранники вызвали милицию.

Проверка показала, что сигнализация реагировала на движения постороннего лица, находящегося в здании церкви. По свидетельству настоятеля храма злоумышленник похитил пожертвования и ювелирные изделия, которые хранились под стеклом иконы "Николая Чудотворца", пожертвованные прихожанами.

В настоящее время выясняется величина ущерба, нанесенного церкви. Продолжается расследование.