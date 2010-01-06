«Союз-Виктан» россияне заберут за долги?

Владельцем имущества группы алкогольных компаний «Союз-Виктан» может стать одна из российских компаний. Об этом сообщает интернет-издание «Украинская правда».

Сейчас мощности «Союз-Виктан» в Симферополе находятся в аренде у «Крымской водочной компании» - КВК.

Как сообщает «Украинская правда», след владельцев КВК, которая арендует в СВ мощности в Симферополе, идет в Россию. Компанией руководит Игорь ТАТАРЧЕНКО – бывший председатель российского государственного предприятия «Союзплодимпорт», которое контролирует популярные алкогольные марки Stolichnaya, Moskovskaya, «Советское».

Вскоре на базе «Союзплодоимпорта» и одиннадцати других алкогольных компаний в России может быть создан государственный алкогольный концерн. В Росспиртпроме допускают возможность создания водочного концерна при участии государства и частных ликероводочных компаний и заводов. В этот концерн могут войти заводы, принадлежащие Росспиртпрому, что будет означать начало процесса формирования государственной монополии на российском рынке ликероводочных изделий. Не исключено, что активы «Союз-Виктана» выглядят весьма полезными и интересными.

По мнению источника, близкого к менеджменту СВ, КВК может быть связана с одним из инвестиционных фондов «Альфа-банка», которому группа компаний «Союз-Виктан» задолжала почти 700 млн. рублей.

Как сообщал УНИАН, в декабре СМИ сообщали, что алкогольная группа «Союз-Виктан» прекращает свою деятельность в Украине и России из-за начало процедуры банкротства своих компаний.

Справка УНИАН. «Союз-Виктан» – производитель алкогольных напитков. Компания основана в 1994 году. Производственные мощности сосредоточены в Украине (АР Крым) и России (г. Руза и недостроенная площадка в Литкарино).

Основной бизнес компании – производство и дистрибуция алкогольных напитков. В ассортименте – ТМ «Союз-Виктан», Medoff, «Мърная», Longer.

Объем продукции, который способны производить заводы группы компаний «Союз-Виктан», превышает 15 млн. дал в год.