Черноморский флот не отдаст радионавигационную станцию в Геническе

Командование Черноморского флота Российской Федерации расценивает действия исполнительной службы Херсонской области по принудительному изъятию у ЧФ РФ радионавигационной системы - станции „МАРС-75” гидрографической службы Черноморского флота РФ, расположенной в городе Геническ Херсонской области, как неправомерные.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в службе информации и общественных связей ЧФ РФ со ссылкой на начальника юридической службы флота полковника юстиции Ивана ЗРОВКУ, принудительное изъятие у ЧФ РФ радионавигационной системы - станции „МАРС-75”, на котором сегодня настаивал главный судебный исполнитель Херсонской области Игорь МАНИКИН, невозможно, поскольку такие действия “противоречат базовым соглашениям по Черноморскому флоту и не могут быть осуществлены”.

По информации службы информации ЧФ РФ, судебным исполнителям было отказано в принятии предписания о принудительном изъятии станции „МАРС-75” и в допуске на территорию военного объекта на основании того, что „российско-украинские соглашения 1997 года являются межгосударственными и определяют порядок имущественных вопросов только в рамках двусторонней комиссии”.

Как также сообщили в службе, „командованием ЧФ РФ приняты меры, обеспечивающие хранение объектов навигационно-гидрографического оборудования, направлены заявления руководству исполнительной службы Херсонской области с требованием прекратить неправомерные действия в отношении объекта гидрографической службы Черноморского флота”.

По информации службы информации ЧФ РФ, И.МАНИКИН „как основание для своих действий предъявил решение Хозяйственного суда Херсонской области”.