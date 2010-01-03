«Ариана» стала на рейде в оманском порту

Судно “Ариана” с украинскими гражданами на борту, преодолев больше 800 миль, стало на рейде в порту Салала Султаната Оман. Об этом сообщает сайт МИД Украины.

Сопровождение судна “Aриана” к территориальным водам проводилось поэтапно кораблями международных сил.

Дипломатами Посольства Украины в Королевстве Саудовская Аравия и Посольства Украины в Объединенных Арабских Эмиратах, которые входят в состав передовой группы по встречи судна “Ариана”, проводится работа по как можно более скорому оформлению разрешения на запад в порт.