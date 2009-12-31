Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,96 грн./долл., что на 0,4% дешевле по сравнению с 30 декабря, продают – по 8,04 грн./долл., на 0,2% дешевле.

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,90-7,99 грн./долл., по продаже – в пределах 8,02-8,10 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках немного понизился, по сравнению с 30 декабря, и сегодня составляет 11,42/11,66 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,20-11,52 грн./евро, по продаже – в пределах 11,60-11,77 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 30 декабря понизился на 0,3% и составляет в среднем 0,2590 грн./рубль, продажи – на 0,4% – до 0,2679 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2500-0,2630 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2630-0,2710 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,95 грн./долл., что на 0,5% дешевле, чем вчера, продажи – 8,05 грн./долл., на 0,2% дешевле.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,90-7,98 грн./долл., по продаже – в пределах 8,02-8,10 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева немного понизился, по сравнению с 30 декабря, и сегодня составляет 11,43/11,65 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,20-11,52 грн./евро, по продаже – в пределах 11,60-11,70 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 30 декабря, понизился на 0,6% и сегодня составляет 0,2568/0,2678 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2500-0,2630 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2630-0,2710 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укргазбанк»: доллар США – 7,97/8,03 грн., евро – 11,35/11,60 грн., рубль – 0,2580/0,2680 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,96/8,05 грн., евро – 11,30/11,65 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,98/8,08 грн., евро – 11,35/11,70 грн., рубль – 0,2570/0,2670 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 31 декабря, составляет: гривни к доллару США – 7,985, к евро – 11,448893, к российскому рублю – 0,26402.