В Новогоднюю ночь в Киеве будут ездить тролллейбусы и трамваи

В Новогоднюю ночь в Киеве отдельные маршруты наземного общественного пассажирского транспорта будут работать до 3.30.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

Будет продлена работа подвижного состава до 3.30 на маршрутах: автобусов №№ 21, 63, 99; троллейбусов №№ 1, 4, 18, 26, 27, 30, 37, 46к; трамваев №№ 8, 33д.

Кроме того, для обеспечения городских пассажирских перевозок в период подготовки и празднования Нового года запланировано увеличение количества подвижного состава наземного транспорта с 20.00 до 1.00 1 января на автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутах в соответствии с пассажиропотоком.

Также с 00.00 до 5.00 1 января предусматривается работа подвижного состава на городских маршрутах в режиме маршрутного такси с увеличенными интервалами движения.

Как сообщал УНИАН, в Новогоднюю ночь работа Киевского метрополитена продлена на 2 часа 30 минут.