МВФ поможет Украине заплатить за газ

Международный валютный фонд дал согласие снизить на 2 млрд. долл. международные валютные резервы Украины для возможности осуществления внешних выплат, в том числе оплаты за газ.

Об этом говорится в сообщении главы представництва МВФ в Украине Макса АЛЬЕРА, переданном агентству УНИАН.

"30 декабря Исполнительный совет МВФ дал позитивный ответ на просьбу правительства Украины внести поправки в критерии оценки показателей чистых международных резервов, определенных в действующем соглашении stand-by, и снизить на 2 млрд. долларов уровень резервов, предусмотренный на конец декабря", - говорится в сообщении.

В МВФ отмечают, что переговоры по формированию проекта госбюджета Украины на 2010 год продолжаются. «Договоренности с украинскими чиновниками по бюджету на 2010 год, подкрепленные широкой политической поддержкой, станут основанием для продолжения выплат по программе сотудничества МВФ и Украины», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в середине декабря делегация в составе вице-премьер-министра Украины Григория НЕМЫРИ, и.о. министра финансов Игоря УМАНСКОГО и других провели переговоры в штаб-квартире Международного валютного фонда в Вашингтоне по вопросу продолжения сотрудничества.

По данным источника, детально информированного о результатах переговоров в Вашингтоне. Украина достигла договоренности с МВФ о возможности использования золотовалютных резервов Национального банка Украины для покрытия дефицита государственного бюджета. «Решение о выделении очередного транша пока принято не будет, однако достигнута договоренность о возможности использовать золотовалютные резервы для покрытия текущих расходов бюджета», - сказал собеседник агентства.

Валовые международные резервы Национального банка Украины в ноябре 2009 года, по оперативным данным, уменьшились на 1,5%, или 421 млн. долл., – до 27 млрд. 290,9 млн. долл.