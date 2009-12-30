Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,00 грн./долл., что на 0,6% дороже по сравнению с 29 декабря, продают – по 8,05 грн./долл., на 0,7% дороже.

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,96-8,02 грн./долл., по продаже – в пределах 8,03-8,10 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,7%, по сравнению с 29 декабря, и сегодня составляет 11,50 грн./евро, продажи – на 0,4% – до 11,62 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,40-11,52 грн./евро, по продаже – в пределах 11,55-11,67 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 29 декабря не изменился и составляет в среднем 0,2604 грн./рубль, продажи – понизился на 0,8% – до 0,2689 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2500-0,2621 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2670-0,2710 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,99 грн./долл., что на 0,5% дороже, чем вчера, продажи – 8,07 грн./долл., на 0,8% дороже.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,96-8,02 грн./долл., по продаже – в пределах 8,06-8,10 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева повысился на 0,5%, по сравнению с 29 декабря, и сегодня составляет 11,48 грн./евро, продажи – на 0,6% – до 11,65 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,40-11,51 грн./евро, по продаже – в пределах 11,55-11,69 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 29 декабря понизился на 0,2% и сегодня составляет 0,2589 грн./рубль, продажи – на 0,8% – до 0,2696 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2500-0,2621 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2670-0,2720 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укргазбанк»: доллар США – 7,975/7,9995 грн., евро – 11,40/11,60 грн., рубль – 0,2610/0,2710 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,96/8,05 грн., евро – 11,35/11,70 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,98/8,06 грн., евро – 11,40/11,70 грн., рубль – 0,2580/0,2680 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 30 декабря, составляет: гривни к доллару США – 7,9685, к евро – 11,500936, к российскому рублю – 0,26696.