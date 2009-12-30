Киевский аэропорт «Борисполь» закрыт до 12.00 по техническим причинам.

Как передает корреспондент УНИАН, проблемы в «Борисполе» начались с самого утра. Еще в 4-й часа утра на веб-сайте аэропорта сообщалось о задержке лишь трех рейсов, однако уже в 04.30 на световых табло аэропорта появилась информация о задержке более двух десятков рейсов – с 14.00 до 16.00.

Через час - в 05.30 - прозвучало объявление о закрытии аэропорта до 07.00. Однако и после этого время возможного открытия аэропорта уже дважды переносилось.

В аэропорту сообщают лишь о том, что он закрыт по техническим причинам, и не дают другой информации.

В «Борисполе» собрались очень многое людей, ожидающих вылет.

Как сообщал УНИАН, «Борисполь» был закрыт вечером 28 декабря из-за сильного снегопада. До обеда вчерашнего дня там расчищали от снега взлетно-посадочную полосу, затем началась регистрация на рейсы.