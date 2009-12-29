Дело против организатора аферы «Элита-Центра» передали в суд

Сегодня Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению в организации квартирной аферы в Киеве руководителя группы компаний “Элита-Центр” Александра ШАХОВА (ВОЛКОНСКОГО).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Хмельницком сообщил министр внутренних дел Украины, лидер “Народной самообороны” Юрий ЛУЦЕНКО.

«Главное следственное управление МВД Украины завершило расследование. Дело было направлено в Генпрокуратуру с обвинительным заключением, а вчера это заключение было согласовано и дело направлено в суд», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, материалы в отношении другого соучастника преступления Олега ШЕСТАКА выделены в отдельное производство, а он сам объявлен в межгосударственный розыск.

Как сообщал УНИАН, ранее в суд уже было передано дело в отношении еще одного фигуранта “Элита-Центр” Игоря ЦЫГАНКА, который признан виновным в разворовывании чужого имущества в особо крупных размерах. Приговор, вынесенный Шевченковским райсудом Киева, находится в апелляционном суде.

Еще одному обвиняемому по делу Андрею ТЕРЕНТЬЕВУ по решению Подольского райсуда столицы назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы.