Киев замело снегом: город на грани транспортного коллапса

Сильный снегопад, шедший вчера всю вторую половину дня, снова поставил Киев на грань транспортного коллапса.

Как пишет газета «Левый берег», официальной информации о состоянии транспортных коммуникаций столицы пока нет, однако в блогах киевляне рассказывают о том, как несколько часов расчищали дворы и откапывали автомобили в сугробах. Говорится о 25-сантиметровом слое осадков. Некоторые киевляне также жалуются на отсутствие света в некоторых районах.

Как сообщалось, сильный снегопад на прошлой неделе по всей Украине привел к блокированию основных трасс и подъездов в крупные города.