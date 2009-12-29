Тем, кто в дороге в новогоднюю ночь, предложат шампанское и фрукты

Львовские железнодорожники в новогоднюю ночь будут предлагать своим пассажирам праздничное шампанское и фрукты.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовской железной дороги.

Согласно сообщению, для тех, кто будет путешествовать в новогоднюю ночь, львовские железнодорожники приготовили праздничное меню, большой выбор шампанского и вин, сладости, конфеты и фрукты. В вагонах-ресторанах обновлено меню, а также предлагается особое меню для тех, кто даже в праздничную ночь будет придерживаться поста.