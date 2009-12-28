Ответственным за Ариану назначен итальянский контр-адмирал

Министерство иностранных дел Украины держит на постоянном контроле вопрос обеспечения безопасности балкера „Ариана”, который 27 декабря после заправки горючим и завершения соответствующих регламентных работ отправился в порт назначения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, во исполнение поручения министра иностранных дел Украины Петра ПОРОШЕНКО, с момента освобождения “Арианы” МИД совместно с дипломатическими миссиями Украины в США и Великобритании обеспечивало безопасность судна во время его стоянки на якоре и дальнейшего сопровождения в безопасный район мореходства.

В этой связи министр поручил Посольству Украины в США обратиться в Министерство обороны США, штаб ВМС США и Госдепартамент США в просьбой о привлечении американского фрегата “De Wert”, который осуществлял патрулирование в районе стоянки “Арианы”, для обеспечения безопасности судна во время доставки горючего, питьевой воды, продуктов питания, медикаментов.

В результате конструктивных переговоров была достигнута договоренность об обеспечении безопасности освобожденному балкеру кораблем ВМС США. Американские военные также оказывали всестороннюю помощь украинским морякам. На судно были доставлены продукты питания, питьевая вода, медикаменты, горючее для работы генераторов, а также была оказана медицинская помощь членам экипажа.

С целью обеспечения сопровождения в безопасный район мореходства П.ПОРОШЕНКО поручил Посольству Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии обеспечить координацию действий с Оперативным штабом операции „Аталанта”. Согласно сообщению Штаба „Аталанты”, ответственным за “Ариану” был назначен итальянский контр-адмирал Джованни ГУМЬЕРО, который находится на судне “Etna”.

Благодаря дипломатическим усилиям был обеспечен эскорт “Арианы” на расстояние 60 миль и установлена постоянная непосредственная связь капитана “Арианы” с командующим сопровождающего военного судна. На “Ариане” находится группа охранников.

МИД координирует с судовладельцем “Арианы” вопросы доставки в случае необходимости резервного горючего, поскольку в результате обрастания корпуса водорослями может быть его перерасход.

Министр П.ПОРОШЕНКО лично осуществляет координацию действий дипломатических представительств Украины в США, Великобритании, Греции, Кении для проведения комплекса мероприятий, направленных на скорейшее возвращение моряков на Родину, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря 2009 года судно "Ариана" было освобождено после 8 месяцев пребывания в плену у сомалийских пиратов. В заложниках у пиратов были 24 моряка. За освобождение «Арианы» и украинских граждан судовладелец заплатил выкуп в размере 2,8 млн. дол.