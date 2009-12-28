Гостям Евро-2012 Донецк предложит «подземный экстрим»

Туристы со всего мира получат редкую возможность осуществить спуск на шахты Донбасса на глубину 1000 метров.

После тяжелой аварии летом в 2008 году шахту имени Карла Маркса в Енакиево полностью восстановили, и теперь она вместе с двумя закрытыми шахтами Центрального Донбасса войдет в так называемый «Украинский техноленд». Его создают в рамкаах туристической программы на Евро-2012.

Под землей, на глубине около 1000 метров, можно будет увидеть некий технический город со специфической инфраструктурой, а благодаря настоящим экспонатам - представить и сам процесс добычи угля. Посетителям музея предложат ознакомиться с историей горного дела, посмотреть парк скульптурных композиций из металлолома.

Такого экстрима туристы более не найдут нигде в мире, уверяют организаторы проекта. Главный инженер шахты Константин Черноплат говорит, что на предприятии состоялись позитивные изменения и туристам будет гарантирована полная безопасность.

Авторы проекта уверены, что привлечение туристов позволит решить социальные проблемы шахтерских городков. История показывает, как старопромышленные регионы, например Рур в Германии, превращаются в туристические центры, говорит в интервью «Немецкой волне» руководитель проекта Константин Воробьев: «Сразу появляются новые рабочие места, строятся гостиницы, дороги. Конечно, мы понимаем, что такой проект в первую очередь решит социальные проблемы депрессивных регионов.»

Идею же создания политехнического музея позаимствовали в Германии. По словам Воробьева, авторы проекта, изучая международный опыт создания промышленных музеев, обратились в Мюнхен, где есть крупнейший в Европе музей природоведения и техники. И именно концепция этого музея стала стимулом для создания «Украинского техноленда».