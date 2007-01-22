Гайдук поехал в США

21-23 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Виталий ГАЙДУК будет находиться с рабочим визитом в Соединенных Штатах Америки, сообщает сайт СНБО.

Кроме переговоров с советником Президента США по вопросам национальной безопасности Стивеном ХЕДЛИ В.ГАЙДУК планирует встретиться с главными представителями Белого дома, Конгресса США, Государственного департамента, Министерства энергетики и Министерства обороны.

Секретарь СНБО намерен принять участие во встречах с представителями ведущих аналитических учреждений - "Херитедж Фаундейшн" и Центра стратегических и международных исследований, а также руководителями украинской общины США.

Предметом переговоров с американскими чиновниками и ведущими экспертами станет широкий спектр вопросов двусторонних взаимоотношений, международной и региональной проблематики, а также энергетической безопасности.