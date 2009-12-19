В Луганске ввели режим чрезвычайной ситуации

На внеочередном заседании исполнительного комитета Луганского городского совета принятое решение "О приведении в действие режима работы в чрезвычайной ситуации".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Луганского городского совета.

Сегодня утром городской голова Луганска провел заседание оперативного штаба по локализации последствий сильного снегопада и ликвидации возникших коммунальных аварий. Были заслушаны результаты работы за прошлую ночь. На протяжении ночи работала 31 единица техники, продолжалась расчистка улиц от снега, в том числе и с помощью привлеченной техники МЧС.

Отмечалось, что трудности при расчистке снега и возобновлении движения электротранспорта вызывают машины, оставленные на дорогах, в связи с этим дано поручение ГАИ организовать работу по освобождению дорог от машин.

Городской голова поставил задачу продолжить расчищать трамвайные пути, центральные улицы для возобновления работы троллейбусов. Было принято решение обратиться к руководителям хлебокомбинатов об увеличении нормы выпечки продукции для бесперебойного обеспечения населения хлебом.

Следует добавить также, что в Луганске у железнодорожного вокзала работает первый пункт обогрева и питания для бездомных граждан. Всех бездомных граждан бесплатно принимают также больницы города: 19 декабря - больницы №3, 2, 7; 20 декабря - больницы № 5, 7, 4, 2.

По словам городского головы Луганска Сергея КРАВЧЕНКО, в каждом районе города создан оперативный штаб, который работает с директорами предприятий. Городская власть обратилась за помощью к ректорам вузов с просьбой выделить студентов для очистки улиц от снега.

По информации отдела по вопросам ЧС Луганского городского совета, на основе данных Гидрометцентра, в ночь с 16 на 17 декабря выпало 6,7 мм осадков, днем 17 декабря 22,6 мм и в ночь с 17 на 18 декабря 14,9 мм осадков, всего за этот период - 44,2 мм осадков при месячной норме 43 мм. Высота снежного покрова на утро 19 декабря составляет 36 сантиметров.

На вторую половину дней 19 декабря в Луганске объявленное штормовое предупреждение. Ожидается резкое ухудшение погодных условий, порывы ветра, сильные снегопады. В связи с этим Луганский городской голова С.КРАВЧЕНКО обратился к жителям с просьбой по возможности оставаться в домах, а в случае возникновения аварийных ситуаций обращаться в городскую аварийно спасательную службу.