У Академии госуправления новый президент

Первый заместитель главы Секретариата Президента Юрий ЕХАНУРОВ представил нового руководителя Национальной академии государственного управления при Президенте Украины Юрия КОВБАСЮКА в ходе конференции, которая состоялась в Национальной академии по случаю официального открытия проекта Twinning ЕС относительно поддержки развития и совершенствования системы подготовки госслужащих в Украине. Основным исполнителем данного проекта от Украины является Национальная академия государственного управления, от стран ЕС - Французская и Польская школы госуправления, сообщили в пресс-службе Президента Украины.

Ю.ЕХАНУРОВ напомнил, что Ю.КОВБАСЮК назначен на должность руководителя Национальной академии государственного управления при Президенте Украины указом главы государства от 11 декабря 2009 года.

Пожелав президенту академии успехов в работе, Ю.ЕХАНУРОВ особо отметил, что начало его деятельности на этом посту совпало во времени со стартом перспективного проекта. Первый заместитель главы Секретариата, в частности, высоко оценил проект в контексте евроинтеграции Украины. По его убеждению, проект также «поможет нам лучше освоить систему государственного управления».