Из 14-километрового затора на одесской трассе эвакуировали 178 человек

Бойцы Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций будут эвакуировать людей из 14-километрового затора на трассе Одесса-Мелитополь-Новоазовск.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, на трассе работают 8 единиц техники и 53 бойца МЧС.

Для обогрева людей на трассу доставлены 2 тонны горючего и установлены специальные машины. Из заторов освобождены свыше 70 автомобилей, из них эвакуированы 178 лиц, в том числе 25 детей.

Кроме того, в Херсонской области для помощи коммунальным и дорожным службам от МЧС задействованы 28 единиц техники и 78 спасателей.