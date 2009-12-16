Во Львове обстреляли бизнесмена

15 декабря у подъезда жилого дома на улице Трилевского во Львове неизвестные обстреляли 44-летнего заместителя гендиректора торгового дома, занимающегося международными перевозками углекислоты.

Как сообщил УНИАН начальник ООС ГУ МВД Украины во Львовской области Денис ХАРЧУК, нападавших было двое и они воспользовались устройством для стрельбы пневматическими пулями.

«Потерпевший обратился с заявлением в Сыховский райотдел милиции. Сейчас проводятся следственные действия с целью установления личностей нападавших и мотивов нападения. Не исключено, что бизнесмена пытались испугать, а не совершить покушение, ведь злоумышленники применили пневматическое оружие, которое, к счастью, лишь повредило одежду на потерпевшем. По имеющимся фактам, рассматривается версия хулиганских действий. Пока еще уголовное дело не возбуждалось», - отметил Д.ХАРЧУК.

Комментируя УНИАН совершенное на него нападение, заместитель генерального директора ООО «Торговый дом КАРБОН-ДИОКСАЙД» Василий ГРАБИНСКИЙ сообщил, что связывает нападение на него исключительно с «запугиванием со стороны конкурентов»

«Других мотивов нападения нет. Наша компания занимается международными перевозками двуокиси углерода, а монополистом на этом рынке является ОАО «Львовский химический завод», который имеет структуру ЧП «Укртехгаз», возглавляемую сыном директора химзавода. А мы недавно вышли на этот рынок», – сказал В.ГРАБИНСКИЙ.

Он сообщил, что нападавшие открыли стрельбу по нему возле многоэтажки, в которой он проживает, в Сыховском жилом микрорайоне Львова.

«В 8 утра я пошел на работу и когда вышел из подъезда – услышал выстрелы. К счастью, стреляли резиновыми пулями. Сейчас я нахожусь на больничном», - отметил В.ГРАБИНСКИЙ.

Он подчеркнул то, что нападение было заранее спланировано, поскольку двух подозрительных незнакомцев утром на лестнице у двери его квартиры видел директор объединения совладельцев дома - «начальник нашего домового ЖЭКа, как мы его называем», и выставил их из подъезда на улицу.

«Они меня ждали у подъезда дома, а когда я вышел - начали стрелять. Не знаю, что еще они хотели сделать, ожидая меня возле квартиры», – отметил В.ГРАБИНСКИЙ.