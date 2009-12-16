Тимошенко посвятит сегодняшний день железной дороге

16 декабря премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО проведет расширенное заседание правительства и примет участие во Всеукраинском форуме железнодорожников.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ секретариата Кабмина, в мероприятиях также примут участие первый заместитель министра транспорта и связи Украины Василий ШЕВЧЕНКО, генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК, народные депутаты Украины, руководители центральных органов исполнительной власти, работники железнодорожного транспорта Украины и другие.

На выездном заседании правительства будут рассмотрены проекты нормативно-правовых документов по решению основных вопросов развития железнодорожного транспорта. В частности, речь пойдет о Государственной программе реформирования железнодорожного транспорта на 2009-2015 годы, Стратегии развития железнодорожного транспорта до 2020 года, обеспечении прозрачности государственной тарифной политики относительно перевозки грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины, повышении эффективности использования транзитного потенциала страны и пр.

Мероприятия состоятся в Международном выставочном центре (г. Киев, Броварской проспект, 15, станция метро „Левобережная”).