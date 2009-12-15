Суд не разрешил сдать в аренду часть Ливадийского парка
23:31, 15 декабря 2009Общество
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Сообщает прокуратура Крыма
Высший хозяйственный суд Украины признал незаконным решение о передаче коммерсантам в аренду сроком на 50 лет 0,6 гектара территории Ливадийского парка - памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения в Крыму.
«Суд согласился с доводами прокуратуры и оставил в силе постановление, которым признано незаконным решение Ливадийского поселкового совета», - говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы прокуратуры Крыма.
Кассационная инстанция подтвердила доводы надзорного ведомства о том, что местный совет превысил полномочия, распоряжаясь землями парка-памятника.
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