Штормовое предупреждение в Херсоне: сильные морозы, метели, гололед

В Херсонской области ожидаются штормы, снег, метели, гололед и налипание мокрого снега.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области.

Согласно сообщению, похолодание идет из-за перемещения воздуха с Черного моря и поступления Арктического воздуха.

Так, сегодня, 15 декабря, в Херсонской области днем ожидаются порывы северо-восточного ветра до 15-20 м/с, местами слабое обледенение, налипание мокрого снега, на автодорогах местами гололед.

Также сообщается, что 17 декабря на Юге Украины ожидается сильный снег, с ветром, местами достигающим 25 м/с. Ночная температура воздуха может снизиться до 26 градусов мороза, днем ожидается 10-16 градусов мороза.

В Азово-Черноморском бассейне порывы ветра могут достигать 20-24 м/с, высота волн до 2 метров. При этом в Черном море ветер может развить скорость до 27 м/с, а высота волн достигать 3-5 м.

Также прогнозируется, на Черном и Азовском морях может установиться первичный ледяной покров, возможно также покрытие суден льдом.