Тимошенко: курс гривни должен быть около 6 грн. за доллар

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко обещает после президентских выборов сменить руководство Нацбанка. Такое заявление она сделала во время рабочего визита в г.Васильков Киевской области, сообщила пресс-служба премьера. Ю.Тимошенко указала, что заниженный курс национальной валюты к доллару держится искусственно и не основан на макроэкономических показателях.

«Курс держится искусственно, он не базируется на макроэкономике. Пока еще, не имея влияния на Нацбанк и Генеральную прокуратуру, я повлиять на этот процесс не могу, но после выборов мы сможем сделать это за считанные месяцы. И именно это есть главный план по оздоровлению нашей национальной экономики», - подчеркнула Юлия Тимошенко.

Премьер-министр заметила, что после смены руководства НБУ курс гривны по отношению к доллару можно будет установить около 6 грн. за доллар: «Это значит, что мы возвратим и пенсиям, и зарплатам совсем другую стоимость в долларовом исчислении. Это значит, что цены могут стать на место».