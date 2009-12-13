Завтра в Украине - до 17° мороза

Завтра в Украине осадков не ожидается, лишь в Крыму и Приазовье снег и мокрый снег (ночью в Крыму сильные осадки), местами налипание мокрого снега, гололед.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, на дорогах, кроме крайнего юга, гололедица. Ветер северный, северо-восточный, 7-12 м/с, в Крыму и Приазовье порывы 15-20 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, на севере Левобережья и в Карпатах 12-17° мороза, днем 4-9° мороза; в Закарпатье и местами в южной части ночью 4-9° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла (на побережье Крыма ночью около 0°, днем 1-6° тепла).

В Киевской области в понедельник осадков не ожидается. На дорогах кое-где гололедица. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, днем 4-9° мороза; в Киеве ночью 10-12°, днем 7-9° мороза.