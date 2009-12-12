В Севастополе запрещены массовые мероприятия

В Севастополе в связи с зафиксированным превышением эпидемического порога по заболеваниям ОРВИ и сезонным гриппом с 12 по 20 декабря вводится карантин в учебных заведениях, а также приостанавливаются массовые мероприятия и усиливается масочный режим.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решения приняла городская чрезвычайная противоэпидемическая комиссия.

По ее данным, всего за последнюю неделю заболели 3 тыс. 954 севастопольца, что в 1,9 раза превышает количество заболевших на предыдущей неделе.

Кроме того, сообщается, что в Севастополе от сезонного гриппа на сегодня привито 2318 человек, из них из них 490 были привиты за счет собственных средств, за счет местного бюджета -1531 человек. Это, в основном, участковые службы, скорая помощь, гериатрический дом-интернат и другие учреждения.