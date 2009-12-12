Завтра в Украине мороз, на дорогах гололедица

Завтра в Украине будет морозная погода, на дорогах местами гололедица.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 13 декабря будет облачно. Местами небольшой снег, в восточных областях умеренный; в Крыму и Приазовье мокрый снег с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед. На дорогах страны, кроме крайнего юга, местами гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза, на Закарпатье 0-5° тепла; в Крыму ночью около 0°, на Южном побережье до 5° тепла, днем 2-7° тепла; в Карпатах ночью 5-10° мороза, днем 3-8° мороза.

В Киевской области завтра без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 7-12° мороза, днем 4-9° мороза; в Киеве ночью около 10°, днем 6-8° мороза.