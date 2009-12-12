В Украине назначена массовая проверка пожарной безопасности

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ дал поручение принять исчерпывающие меры для безусловного выполнения требований пожарной безопасности органами исполнительной власти, местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями, а также физическими лицами, особенно в местах массового пребывания людей.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров, поручение адресовано министру по вопросам чрезвычайных ситуаций, министру регионального развития и строительства, министру внутренних дел, министру культуры и туризму, председателю Госкомтелерадио, Совету министров АРК, областным, Киевской и Севастопольской городским госадминистрациям.

Поручено также усилить профилактическую и разъяснительную работу среди населения относительно соблюдения правил пожарной безопасности, особенно с пиротехническими средствами.

Поручение первого вице-премьера издано с целью не допустить трагедий, подобных той, что произошла в российской Перми.