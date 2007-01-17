СБУ привлекает к сотрудничеству хакеров

Служба безопасности Украины предотвратила возможное незаконное проникновение в компьютерную сеть Министерства иностранных дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила пресс-секретарь председателя СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

По ее словам, для выявления и предотвращения незаконного проникновения в компьютерные сети министерств, ведомств и учреждений специалисты СБУ также привлекают граждан, которые хорошо разбираются в компьютерном программировании, иными словами, хакеров. «Благодаря одному из них мы предотвратили вмешательство в сеть (компьютерную) МИД», - сказала М.ОСТАПЕНКО.