СБУ привлекает к сотрудничеству хакеров
13:30, 17 января 2007Общество
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Вместе помогли МИД
Служба безопасности Украины предотвратила возможное незаконное проникновение в компьютерную сеть Министерства иностранных дел.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила пресс-секретарь председателя СБУ Марина ОСТАПЕНКО.
По ее словам, для выявления и предотвращения незаконного проникновения в компьютерные сети министерств, ведомств и учреждений специалисты СБУ также привлекают граждан, которые хорошо разбираются в компьютерном программировании, иными словами, хакеров. «Благодаря одному из них мы предотвратили вмешательство в сеть (компьютерную) МИД», - сказала М.ОСТАПЕНКО.
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