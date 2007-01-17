В Киеве откроется специализированное производство по разливу воды в 20-литровую тару

19 января 2007 года в 11.00 на новом производстве, расположенном по адресу г.Киев ул. Выборгская, 78 (тыльная сторона территории завода «Большевик») состоится торжественное мероприятие посвященное открытию нового производственного цеха.

В программе мероприятия:

- экскурсия по производству;

- пресс-конференция с руководителями предприятия и главными специалистами;

- праздничный фуршет с дегустацией продукции;

- торжественная служба, обряд Крещения – освящения воды.

Среди приглашенных :

· Главный специалист Управления экспертизы и анализа развития техногенной, экологической и ядерной безопасности и природоиспользования Секретариата Кабмина Калашник П.И.

· Начальник отдела охраны и использования водных ресурсов и недр, старший государственный инспектор – Васильева Т.В.

Участники мероприятия расскажут о:

- истории развития предприятия, его целях и перспективах;

- идеологии и методологии водоочистки и водопотребления;

- принципах и особенностях водоподготовки и специфике продукции;

- преимуществах системы доставки и организации ее работы.

В настоящее время рынок HOD (home and office delivery) находится в состоянии активного развития. Никого уже не удивишь тем фактом, что канцтовары привозят прямо в офис, пообедать можно прямо на рабочем месте, а заказанную через Интернет бытовую технику привезут прямо на дом. Так, например, только в г. Киеве насчитывается более 28 компаний, предлагающих доставку бутилированной воды. При таком богатстве выбора естественным становится вопрос качества.

Руководство предприятия, открывая новое производство непосредственно в г. Киеве, кроме решения чисто прагматических задач, таких как сокращение транспортных и погрузочных расходов, стремится создать по-настоящему открытую, публичную компанию, показать потребителю высококлассное и высокотехнологичное производство, которое позволяет гарантировать высокое качество и культуру обслуживания.

В связи с этим приглашаем всех представителей СМИ, которых интересует экологический аспект нашей жизни и потребительский рынок, внедрение современных технологий и развитие экономики принять участие в пресс-конфренции.

Абсолютно новая артезианская скважина глубиной 335 метров юрского водоносного горизонта, рассчитана именно под нужды производства – отсутствуют застойные явления. Первая в Киеве и пока единственная лицензия на пользование подземными недрами.

Водоподъемное оборудование из нержавеющей стали и пищевого пластика, что позволяет гарантировать, что поднятая из защищенного подземного источника вода сохраняет и химический, и бактериологический состав - остается абсолютно неизменной, «девственной».

Новейшее оборудование водоподготовки, установленное на производстве, позволяет получить продукцию с заранее заданными потребительскими свойствами, которые способны удовлетворять самые разнообразные вкусы и пожелания. В настоящее время компания выпускает четыре вида воды и активно разрабатывает 5-й вид - «природно-столовая», в которой будут сочетаться последние технологические новации в системе водоочистки и естественность, «экологичность», натуральность продукта.

Автоматизированная линия производства компании «SteelHead», США производит мойку тары, разлив и укупорку и исключает влияние на качество продукции так называемого «человеческого» фактора, более того, процесс налива проходит в специальном, бактериологически стерильном отсеке, защита которого обеспечивается фильтрацией воздуха и насыщением его озоном.

Собственная лаборатория, которая располагается в этом же здании, осуществляет постоянный контроль качества воды на всех стадиях производства, а также сырья и прочих реагентов и комплектующих. Уровень оснащения и полученная аккредитация позволяют полностью обеспечивать потребности собственного производства и выполнять профильные лабораторные исследования и для сторонних заказчиков.

Качество продукции, технологические процессы, санитарное состояние производства находятся под постоянным контролем городской и районной СЭС, специалистов УкрЦСМ,

Специальное телекоммуникационное оборудование, установленное на автотранспорте в режиме реального времени предоставляет информацию о текущем местоположении и позволяет нам доставлять продукцию нашим клиентам в день заказа